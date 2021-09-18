Demir, Rize’ye bilendi

Süper Lig'de iddialı kadrosuna rağmen henüz galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor, bugün sahasındaki Rizespor maçını kazanarak kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Mavi-Şimşekler'in Fransız yıldız ön liberosu Benjamin Stambouli, Karagümrük deplasmanında aldıkları 4-0'lık yenilgiyi unuttuklarını belirterek, "Kafamızı kaldırıp bunu unutturmak zorundayız. Çok fazla yeni oyuncu var ve birbirimizi tanımamız zaman aldı. Şunu söylemeliyim ki takım tamamen motive olmuş durumda. Bir an önce daha fazla çalışıp, puanlar almaya çalışacağız. Kazanmaya başladığımız andan itibaren de her şey daha güzel olacak. Rize maçı zorlu olacak. Bizim için çok önemli bir mücadele. Çıkış yapmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor. Taraftarımız önünde kazanıp herkesi mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ KEBAP ZİYAFETİ

Adana Demirsporlu futbolculara kebap ziyafeti verildi. Kentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın, tesislere giderek mavi-lacivertli ekibe kebap ziyafeti sundu. Mario Balotelli, Belhanda ve diğer futbolcular Aydın'ın kendi tarifi olan 27 metrelik Boru Kebabı'nı yedi. Mairo Balotelli başta olmak üzere bazı futbolcular da ocak başına geçip kebap pişirdi.