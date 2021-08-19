Büyükler süper başladı

SÜPER Lig'de 15 Mayıs'tan beri süren hasret sona erdi. Tam 90 gün sonra futbol heyecanı kaldığı yerden devam etti. Ligin ilk haftası ise 'Dört Büyük - ler'in şovuna sahne oldu. Tam 21 yıl sonra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor sezona galibiyetle merhaba dedi. Kara Kartal açılış maçında kaldığı yerden devam etti. Ç. Rizespor'u rahat bir oyunla 3-0 yenerek lige iyi başlamış oldular.

Fenerbahçe, Adana Demir karşısında çok zorlandığı mücadeleden yıldızı Mesut Özil'in tek golüyle zaferle ayrıldı. Trabzonspor, Y. Malatya deplasmanında şov yaptı. Bordo-mavililer, 5 gollü galibiyetle ilk haftada ligin zirvesine kurulmayı başardı. 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Giresun'a konuk olan Galatasaray ise olaylı maçtan 3 puanla ayrıldı. Aslan, oyunuyla ilerisi için pek de olumlu sinyaller vermedi.