Giresun çıkarması

Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Hakan Karaahmet, Teknik direktör Hakan Keleş ve sportif direktör Fatih Kavlak İstanbul'da üs kurdu. Transferde panik yapmadıklarını belirten Karaahmet, "Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. İstediğimiz rakamlara geldiğinde Giresunspor takımı oluşmaya başlayacak. Bunu da zamanla göreceğiz. Aceleci değiliz, panik yapmıyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Kısa bir süre içerisinde camiamıza güzel müjdeler vereceğiz. Bu hafta içerisinde görüştüğümüz isimlerle epey yol kat ettik. Bu görüşmelerin detayları hakkında gerekli açıklamaları yapacağız" dedi