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Altay’da gündem Podolski

’in yeni ekiplerinden Altay, Antalyaspor’dan ayrılan Alman Podolski’ye talip oldu... 35 yaşındaki santrfor, teklife sıcak bakıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Altay’da gündem Podolski

18 yıl sonra hayalini gerçekleştiren Altay'ın transfer gündemi oldukça yoğun. İzmir ekibi, Antalyaspor'la yollarını ayıran 'yi de listesine ekledi. Siyah-beyazlıların masaya oturduğu Podolski, geçen sezon Akdeniz ekibinde oynadığı 31 maçta 4 gol attı. Altay'ın teklifine sıcak bakan 35 yaşındaki tecrübeli yıldız, Köln, B.Münih, , , ve formalarını giydi. Altay'ın transfer listesinde Podolski'nin yanı sıra geçen sezon 'de kiralık oynayan 'dan Malili sağ kanat Diabate ve F.Karagümrük'ten Şilili stoper da yer alıyor.

PFDK'DEN CEZA
, Altay'a . Lig play-off finalinden ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Altay, ile oynanan play-off finalinde, mensuplarının neden olduğu saha olayları ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 24 bin lira para ile cezalandırıldı.

YEKTA İLE YOLLAR AYRILDI
Altay'da geçen sezon bitime 2 hafta kala kadro dışı kalan , kulüple yollarını ayırdı. İzmir ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen 35 yaşındaki orta saha, görev aldığı 14 maçta sadece 2 kez 11'de şans bulurken, skora katkı sağlayamadı.

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