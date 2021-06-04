Altay’da gündem Podolski

18 yıl sonra Süper Lig hayalini gerçekleştiren Altay'ın transfer gündemi oldukça yoğun. İzmir ekibi, Antalyaspor'la yollarını ayıran Lukas Podolski'yi de listesine ekledi. Siyah-beyazlıların masaya oturduğu Podolski, geçen sezon Akdeniz ekibinde oynadığı 31 maçta 4 gol attı. Altay'ın teklifine sıcak bakan 35 yaşındaki tecrübeli yıldız, Köln, B.Münih, Arsenal, İnter, Galatasaray ve Vissel Kobe formalarını giydi. Altay'ın transfer listesinde Podolski'nin yanı sıra geçen sezon Göztepe'de kiralık oynayan Trabzonspor'dan Malili sağ kanat Diabate ve F.Karagümrük'ten Şilili stoper Enzo Roco da yer alıyor.

PFDK'DEN CEZA

PFDK, Altay'a TFF 1. Lig play-off finalinden ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Altay, Altınordu ile oynanan play-off finalinde, mensuplarının neden olduğu saha olayları ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 24 bin lira para ile cezalandırıldı.

YEKTA İLE YOLLAR AYRILDI

Altay'da geçen sezon bitime 2 hafta kala kadro dışı kalan Yekta Kurtuluş, kulüple yollarını ayırdı. İzmir ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen 35 yaşındaki orta saha, görev aldığı 14 maçta sadece 2 kez 11'de şans bulurken, skora katkı sağlayamadı.