Altay'da hoca planı

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'da teknik kadro planlaması masaya yatırılıyor. Göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör Mustafa Denizli'ye bırakan İzmir ekibinde, tecrübeli hocanın sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör Nobre'nin dümene geçebileceği öğrenildi.
SüperLig'e 18 yıl sonra dönen Altay'da teknik kadro planlaması masaya yatırılıyor. Göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör Mustafa Denizli'ye bırakan İzmir ekibinde, tecrübeli hocanın sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör Nobre'nin dümene geçebileceği öğrenildi. Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, geçen sezon G.Birliği'nde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştı.