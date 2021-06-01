Haberler Süper Lig Altay'da hoca planı

'da hoca planı

Lig'e 18 yıl sonra dönen 'da teknik kadro planlaması masaya yatırılıyor. Göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör 'ye bırakan ekibinde, tecrübeli hocanın sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör 'nin dümene geçebileceği öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Altay'da hoca planı
Lig'e 18 yıl sonra dönen 'da teknik kadro planlaması masaya yatırılıyor. Göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör 'ye bırakan ekibinde, tecrübeli hocanın sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör 'nin dümene geçebileceği öğrenildi. asıllı Türk çalıştırıcı, geçen sezon G.Birliği'nde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştı.
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