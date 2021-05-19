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Obertan bombası

’in yeni ekibi transferde atağa kalktı. , ve Paintsil’in ardından ’un Fransız on numarası ’la da temaslar başlıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Obertan bombası

hasretine 26 yıl sonra son veren , iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. İlk olarak Teknik Direktör ile 2 yıllık sözleşme uzatan ve tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda atağa kalkan mavi-lacivertliler; ve Paintsil'in ardından BB 'un Fransız on numarası 'ı da gündemine aldı.

KALMAK İSTİYOR
Mavi Şimşekler, Erzurumspor'la kontratı bitecek 32 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki günlerde temasa geçmeyi planlıyor. 2019 yılından bu yana mavibeyazlı kulüpte forma giyen Obertan ise Süper Lig'de kalmaya sıcak bakıyor. Bu sezon formasıyla 28 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Fransız on numara, takımının Süper Lig'e veda etmesine engel olamadı.

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