Obertan bombası

Süper Lig hasretine 26 yıl sonra son veren Adana Demirspor, iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. İlk olarak Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2 yıllık sözleşme uzatan ve tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda atağa kalkan mavi-lacivertliler; Rodallega Fernandes ve Paintsil'in ardından BB Erzurumspor'un Fransız on numarası Gabriel Obertan'ı da gündemine aldı.

KALMAK İSTİYOR

Mavi Şimşekler, Erzurumspor'la kontratı bitecek 32 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki günlerde temasa geçmeyi planlıyor. 2019 yılından bu yana mavibeyazlı kulüpte forma giyen Obertan ise Süper Lig'de kalmaya sıcak bakıyor. Bu sezon BB Erzurumspor formasıyla 28 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Fransız on numara, takımının Süper Lig'e veda etmesine engel olamadı.