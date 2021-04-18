Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Tolga, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Aleksic, Demba Ba

Fenerbahçe: Harun, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Cisse

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

35 Başakşehir (D)

36 BAY

37 Kasımpaşa

38 Alanyaspor (D)

39 BB Erzurumspor

40 Ankaragücü (D)

41 Sivassopr

42 Kayserispor (D)

BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

35 Fenerbahçe

36 Kasımpaşa (D)

37 Alanyaspor

38 BB Erzurumspor (D)

39 Ankaragücü

40 Sivasspor (D)

41 Kayserispor

42 Rizespor (D)

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti ve Altay Bayındır takımdaki yerlerini alamayacak.

MESUT ÖZİL, 45 GÜN SONRA FORMA GİYEBİLİR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇ: M, B, G, B, G

BAŞAKŞEHİR SON 5 MAÇ: M, M, B, G, M

ALTAY'SIZ 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın forma giymediği 4 müsabakadan 3 mağlubiyet alırken, sadece 1 kez kazanabildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 26. haftasında oynanan Konyaspor maçında 1-0 mağlup olmuş, bu maçta Bayındır 4 sarı kartı olması sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Bayındır, Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart sebebiyle sahada yer alamamıştı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Altay Bayındır bu maçta herhangi bir sakatlığı veya cezası olmamasına rağmen o dönemin teknik direktörü Erol Bulut tarafından sahaya sürülmemişti. Sarı-lacivertliler, Altay'sız sadece geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-1 kazanmıştı.