Denizlispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Kasımpaşa maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER:

Denizlispor: Cenk, Özer, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin