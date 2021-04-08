Haberler Süper Lig Denizlispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Denizlispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 33. haftasında Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın başlama saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 11:56 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 11:56
Denizlispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Kasımpaşa maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER:

Denizlispor: , Özer, , , , Murawski, , Bakalorz, , , Rodallega

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, , , Sadiku, Bistrovic, , , Hajradinovic,

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