Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Sivasspor maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Titi, Atınç, Berkan, Esiti, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Cherif Ndiaye

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Samba Camara, Alaaddin, Robin Yalçın, Isaac Coffie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Faycal Fajr, Boyd, Yatabare