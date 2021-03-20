Haberler Süper Lig Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 31. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:08 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:08
Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Sivasspor maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Titi, Atınç, Berkan, Esiti, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Cherif Ndiaye

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Samba Camara, Alaaddin, Robin Yalçın, Isaac Coffie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Faycal Fajr, Boyd, Yatabare

SON DAKİKA