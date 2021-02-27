Haberler Süper Lig Antalyaspor Başakşehir | CANLI

Başakşehir | CANLI

'in 27. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. 'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibi ile 'ın başında olduğu Başakşehir kritik müsabakada 3 puan mücadelesi veriyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:58
Antalyaspor Başakşehir | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: , , , Kudryashov, Eren, , , , , ,

Başakşehir: , Duarte, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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