Antalyaspor Başakşehir | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Antalyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Doğukan, Amilton, Orgill
Başakşehir: Volkan, Duarte, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.