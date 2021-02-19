Usta yazardan çarpıcı tespit! "Şampiyonluğu hakemler belirleyecektir"

HAKKI YALÇIN - GENÇLİK SUYU!
Pandemi nedeniyle ne kadar az insanla görüşmüş olsam da karşıma çıkanların ilk sorusu nedense futbolla ilgili oluyor. "Fenerbahçe şampiyon olacak mı?" "İskambil destesinde iki joker var" diyorum "biri kalite diğeri şampiyonluk. Hangisini çekmek istersin?" Cevaplar net; "şampiyonluğu." "Niye?" diye sormaya gerek duymuyorum çünkü kalitesiz futbol galibiyetle telafi ediliyor ama giden şampiyonluğun telafisi yok sayılıyor. Kolay değil şampiyonluk da bu ülkede büyüklüğün simgesi sayılıyor. Formalardaki yıldızlar falan!