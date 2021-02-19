Usta yazardan çarpıcı tespit! "Şampiyonluğu hakemler belirleyecektir"

Kimin şampiyon olacağı konusunda şimdiden görüş belirtmek tarzımız değil ama şunu iyi biliyorum ki şampiyonluğu kesinlikle hakemler belirleyecektir. Ligi şampiyon bitirenle ikinci ya da üçüncü bitiren arasında en fazla 3 puanlık fark olacaktır ki, bir puanla bile şampiyonluk gelebilir. Bunun karşılığı hakemle kazanılmış bir maçtır! Hangi şampiyon takımın önünden bütün sezon bir film şeridi gibi akıp gider? Hiçbirinin! Sadece hakkı olanların hesabını yapanlar ülkesinde haksız kazançların ayıplanacak yanı kalmamıştır.

Gelelim gençlerimize. Ozan Kabak'ı Liverpool'da izlerken gurur duydum. Ama böyle bir futbolcuyu sırf para için elden çıkarıp, Ozan'ın transferinden aldıkları paranın üç katıyla yarını olmayan bir yabancıyı transfer etmek nasıl bir anlayıştır? Büyük takım olmak için böyle gençlere ihtiyaç olduğunu söylesek ne yazar! Sezonu şampiyon kapatmaktan başka bir şeye odaklanmayanlara "Avrupa'da ne yapıyorsunuz?" diye sormamıza gerek var mıdır?