Devler dört nala

Süper Lig'de zirvede inanılmaz bir mücadele var. Türk futbolunun Dört Büyük ekibi şampiyonluk için kıyasıya kapışıyor. Galatasaray 'çamur deryasında' ilk yarıda çok kaçırdı. Farkı 2'ye çıkaramayınca ikinci devrede zorlandı. Mısırlı yıldızı Mostafa'nın penaltı golüyle liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında yine çok etkili bir futbol ortaya koydu. Sergen Yalçın eksikler nedeniyle savunma hattını Rosier, Welinton, Necip ve Dorukhan'dan (Sol bek) kurmak zorunda kaldı. Josef süperdi. Cenk Tosun da müthiş döndü. 3 golle 3 puanı aldılar.



MESUT VE BAKASETAS

Fenerbahçe, ligin olumlu futbol oynayan ekiplerinden Karagümrük'ü Mesut Özil'in liderliğinde geçmeyi başardı. İlk yarı iyi onayan Kanarya'nın ikinci 45 dakikadaki performansı beğenilmedi. Bu anlarda da Altay ayakta kaldı. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile şahlanışı sürerken Bakasetas da 'nokta atışı' transfer olduğunu hemen gösterdi. 'Çilingir' rakiplerin kilidini kırıyor, FIrtına puanları topluyor. İstanbul ekipleri 51 puanda zirvede yer alırken bordo-mavililer de 6 puan geriden ama oldukça güçlü adımlarla geliyor. Ligin kalanı çok daha büyük heyecana gebe.



HAFTANIN ASİSTİ

SHENGELIA

KONYA

Konya'nın yıldızı taç çizgisinde rakibini çalımlayıp kale çizgisine kadar indi. Öyle bir pas verdi ki Sekidika'ya sadece dokunmak kaldı. Bu pası hafızalara kazındı.



HAFTANIN KURTARIŞI

ALTAY

F.BAHÇE

Kanarya'nın Karagümrük'ü devirdiği mücadelede Altay Bayındır yine ayaklarını çok iyi kullandı. Ndao'ya karşı karşıyada ayaklarıyla geçit vermedi. Alkışı topladı.



BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği deplasmanında mükemmele yakın oynadı. Savunmada hatasız, hücumda acımasız bir performans sergilediler.



GHEZZAL

O nasıl bir goldü. Sol ayağını raket gibi kullanan Cezayirli yıldız topu uzaklardan tam 90'a vurdu. Ghezzal, Beşiktaş formasıyla gol atan ilk Cezayirli oldu.



Beşiktaşlı Ersin, Haziran 2020'den beri kalesini en çok (13) gole kapatan eldiven oldu.



Galatasaray 10. penaltısını attı. Ligde en fazla beyaz noktaya gelen takım.



F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil 60 defa topla buluştu. Yüzde 96'lık pas isabet oranı yakaladı.



Süper Lig'de son 2 sezonda 10 gol barajına ulaşan tek oyuncu Trabzonspor'un yeni yıldızı Bakasetas.



HAFTANIN SÖZÜ SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın "Çok konuşuyor" diyenlere sert bir cevap verdi: Hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum, evet konuşuyorum. Penaltılar verilmiyor. VAR'daki arkadaşlar çay, kahve içsin, biz ligde kupada elenelim mi? Böyle olmayacak.



ZİRVEDEN DİBE

Başakşehir geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Okan Buruk ile yollarını ayırdılar, Aykut Kocaman'I getirdiler ancak o da çare olamadı. İstanbul temsilcisi bu hafta itibarıyla küme düşme hattına girdi. Başakşehir'in düşüşü yorgun ve doymuş kadroya bağlanıyor. Başakşehir bir an önce alttan uzaklaşmak istiyor.



MESUT BAKKAL (BB ERZURUM)

Dadaşlar, sezonun flaş hocası Sumudica'yı göreve getiren Çaykur. Rizespor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardılar. Mesut Bakkal, Hüseyin Çimşir sonrası Anadolu'nun köklü ekibini ayakta tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Takıma etkisi hemen gözleniyor.