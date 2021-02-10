Müthiş yarış

Süper Lig'de müthiş bir haftayı daha geride bıraktık. Tüm gözler tabii ki Kadıköy'deki Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeydi. Cimbom bu önemli mücadeleyi Mostafa'nın mükemmel plase golüle 1-0 kazanmayı bildi. 3 puan geride geldiği karşılaşmayı alan Galatasaray, Fenerbahçe ile 48'de buluştu. Sezon sonu için ayrıca ikili averajı da eline almış oldu. Maç sonunda Galatasaraylılar, Ryan Donk ve Martin Linnes'e penaltı yapıldığını iddia etti. Fenerbahçeliler, Ozan Tufan'ın golünün nizami olduğunu belirtip, Cisse'nin de çekildiğini söylediler. Kısa bir derbi daha bitti geriye bol tartışmaları kaldı.



BEŞ CİĞERLİ JOSEF

Beşiktaş'ın Konya'yı ağırladığı maçta N'Sakala 20'de atıldı. Kartal 3 puana Rosier'in geç golüyle uzandı. Ancak akıllarda Josef de Souza'nın epik performansı kaldı. Brezilyalı yıldız savunmaya yardım etti, orta sahayı toparladı, hücumları şekillendirdi, sahada yapmadığı kalmadı. Haftanın bir başka karlı takımı da Trabzon oldu. Kasketi ile şehri birleştire Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz Fırtınası 5'te 5 yaptı. İstanbul ekipleri ile fark 6'ya indi. Bundan sonra şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi. Sivasspor nefis bir futbol ve 4 golüyle haftayı 3 puanla kapattı.



HAFTANIN ASİSTİ: NDAO - KARAGÜMRÜK

Sezonun flaş isimlerinden olan Karagümrük'ün sağ açığı Jimmy Durmaz'a akıl dolu bir pas verdi. Ne kaleci ne savunma topa müdahale edebildi. Jimmy kafayla boş ağlara yolladı.



HAFTANIN KURTARIŞI: UĞURCAN - TRABZON

Trabzonspor'un başarılı eldiveni skor 1-0'ken müthiş bir kurtarışa imza attı. Karambolde Tetteh'in önünde kalan topta rakibin önüne atladı. Mutlak golü engellemeyi bildi.



HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Cimbom, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de devirdiği F.Bahçe'yi bu yıl da mağlup etmeyi başardı. 3 puan gerideydi. Kaybetse dağılabilirdi, kazandı 48'de yakaladı.



HAFTANIN SÖZÜ - ERMAN TOROĞLU

Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, Türk futbolunda bir türlü doğru kullanılamayan VAR sistemini eleştirdi. Usta yorumcu "Ben bundan şüpheleniyorum kardeşim. Şahin gözü firmasının adamları, bunlara karışan da TFF. Verilen, verilmeyen ofsaytlara bakıyorum, bana inandırıcı gelmiyor arkadaş" dedi.



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Josef 10 kişilik Kartal'ı ayakta tutmak için 2 kişilik oynadı. Önce Rosier'in golü sonrasında da bitiş düdüğü sonrası yorgunluktan yere yığıldı.



HAFTANIN OLAYI: ACQUAH'IN TUHAF KIRMIZISI

Kayserispor'dan kiralık olarak BB Erzurumspor'a gelen Acquah ilginç bir kırmızı kart gördü. Erzurumspor 1-0 öndeyken ve ortada herhangi bir gerginlik yokken Kayserispor mücadelesinde kırmızı görmesi üzerine Dadaşlar şaibe yaşandığını iddia etti. Oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.



HAFTANIN YILDIZI: JOSEF (BEŞİKTAŞ)



İNENLER



GIULIANO

EROL BULUT

HAKEMLER

KONYASPOR



ÇIKANLAR



MARCAO

BEŞİKTAŞ

NWAKAEME

SİVASSPOR



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART: Acquah (BB Erzurum) N'Sakala (Beşiktaş)



SARI KART: Boldrin (Ç.Rize) Emir (Ç.Rize) Aziz (Kayseri) Pinto (A.Gücü) İbrahim (A.Gücü) Yusuf (Kasımpaşa) Jevtovic (Konya) Piris (G.Birliği) Gökdeniz (Antalya) Vida (Beşiktaş)



HAFTANIN GOLÜ: NWAKAEME - TRABZON

Sahaların sihirbazı yine üstün yeteneklerini konuşturdu. Taç çizgisinde aldığı topu iyi sakladı. Chebake'yi geçerek sıfırdan müthiş vurdu. Topu ağlarla buluşturdu.



HAFTANIN HOCASI: TERİM (G.SARAY)

Deneyimli çalıştırıcı, öyle bir maça çıktı ki kaybetse Fenerbahçe ile puan farkı 6'ya çıkacaktı. Takımını güvendiği şekilde oynattı, zorlu deplasmanda kazandı. Doğru taktik başlangıcı ve değişikliklerle Kanarya'yı mat etti.





GOL KRALLIĞI: BOUPENDZA - HATAY



Boupendza........HATAY...........17

Aboubakar...... BEŞİKTAŞ........12

Larin................. BEŞİKTAŞ........12

Maxim..............G.ANTEP..........11

Diagne..............G.SARAY...........9

Rodallega..........DENİZLİ............9

Bakasetas.......TRABZON..........9



ASİST KRALLIĞI: GHEZZAL- BEŞİKTAŞ



Ghezzal........BEŞİKTAŞ.............11

Caner............ F.BAHÇE...............6

Halil...............GÖZTEPE..............6

Gradel..............SİVAS.................6

Visca..........BAŞAKŞEHİR...........5

Hafez............MALATYA..............5

Pelkas........... F.BAHÇE...............5