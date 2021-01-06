Zirvede nefesler tutuldu! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Donsah, Baiano, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

GHEZZAL FORMA GİYEBİLECEK

Beşiktaş'ta Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayseri'ye götürülmeyen Rachid Ghezzal, Rizespor karşısında forma giyebilecek. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve dün dönen Aboubakar'ın durumu ise belirsiz. Duygusal anlamda çöküş yaşayan golcü oyuncu, bu maçta oynamak isterse kadroya alınacak, istemezse dinlenmesi için müsaade edilecek. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in de form tutması için zaman gerekiyor. Bu 2 isim de Rizespor karşısında sahada olmayacak. Karadeniz ekibinde ise en önemli eksik Loic Remy. Uzun süredir sakatlığı bulunan yıldız oyuncu, Beşiktaş karşısında da olmayacak. Cezalı olan Yasin Pehlivan da forma giyemeyecek olan bir diğer isim. Fernando Boldrin'in ise durumu belirsiz.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başına geçtikten sonra ilk maçında Rizespor deplasmanında boy göstermişti. Beşiktaş o maçta 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazanmıştı. Sergen Yalçın bu kez Rizespor karşısına lider takımın hocası olarak çıkacak. Beşiktaş'ın son yıllarda Rizespor'a karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Son 10 resmi maçta rakibine yenilmeyen siyah-beyazlılar, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın sahasına oynanan 24 karşılaşmada siyah-beyazlılar 15 kez kazanırken, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Rizespor 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.