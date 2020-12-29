Son dakika: TFF yayıncı kuruluş ile anlaşmaya vardı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen anlaşmayı duyurdu. Bilindiği üzere federasyon ile yayıncı kuruluş mevcut sezon için henüz anlaşmaya varamamış ve kulüpler paralarını alamadıkları gerekçesiyle protesto olarak, maçların başlama vuruşu ile birlikte 1 dakika boyunca topa dokunmamışlardı. TFF beklenen açıklamayı yaptı ve yayıncı kuruluş ile 2020-21 sezonu için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.



17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır.



İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'e, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz



Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."