Konyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Konyaspor ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - BB Erzurumspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Hadziahmetovic, Miya, Cikalleshi, Kravets.

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Arturo Mina, Kaan Kanak, Ibrahim Sissoko, Obertan, Novikovas, Mitchell Donald, Rashad Muhammed, Ricardo Gomes