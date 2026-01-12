Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouzi hakkında bilinmeyen gerçek!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe son olarak Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek müzesine bir kupa daha götürürken bu mücadeleye damga vuran Matteo Guendouzi hakkında ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 09:18
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Final maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak Süper Kupa'yı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Mücadeleye ise Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouzi damga vurdu. Fransız futbolcu kaydettiği şık golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Sahada gösterdiği performansla da sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı. Son olarak yıldız ismin hayatına dair o gerçek dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre Guendouzi; esnekliğini, savaşçı ruhunu ve dinamizmini küçük yaştan beri yaptığı karateye borçlu. Babası Mohamed Guendouzi'nin karate hocası olmasından dolayı uzun süre bu sporla ilgilendi. Genç yaşında karatede Fransa şampiyonasında üçüncülük elde etti.

Guendouzi, ikisini bir arada yürütemediği için daha çok sevdiği futbolu seçti. Oyuncunun aile bireylerinin çoğu da dövüş sporuyla uğraşıyor.

Guendouzi, 2018-19 sezonunda Arsenal'e transfer olduğunda verdiği röportajda, "Karate yaptığım dönemden çok güzel anılarım var. Sahada daha esnek olduğumu söyleyebilirim, bana bu büyük bir avantaj sağlıyor. Karate çok yoğun bir spor, bu yüzden bu kadar büyük bir çaba gösterebiliyorum. Savaşçı zihniyetine sahip olabiliyorum" demişti.

