Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Zargo Toure, Polomat, Berat Özdemir, Piris, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Candeias, Sio.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Adam Bareiro, Davidson, Babacar.