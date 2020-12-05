Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kayserispor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Guilherme, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, Kanga, Lennon.