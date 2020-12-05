Haberler Süper Lig Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 11. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:34 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:37
Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kayserispor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Guilherme, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, Kanga, Lennon.

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