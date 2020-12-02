Haberler Süper Lig Son dakika: Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!

Son dakika: 'de Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!

Son dakika haberi: (), 'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın maç programlarını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray derbisi, Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:25 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:03
Son dakika: Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!

(), 'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın maç programlarını açıklarken, 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray derbisinin de tarihi belli oldu.

Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi, Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI 23 ARALIK'TA

Süper Lig'in 14. haftasında zirve takipçisi ile son şampiyon arasında oynanacak maçın da tarihi belli oldu. Ülker Stadyumu'ndaki kritik mücadele 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 12, 13, 14 VE 15. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI:



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