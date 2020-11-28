Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, Berkay Özcan, Edin Visca, İrfan Can, Deniz Türüç, Demba Ba.

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Fabiano, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sagal, Rodallega, Sacko.