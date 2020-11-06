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FK - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 8. haftasında FK sahasında 'ı konuk edecek. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Beşiktaş kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı izle...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 11:10
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 8. haftanın açılış maçında FK ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Maxim, Mirallas, Oğuz, Sousa, Morais, Muhammet, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Dorukhan, Larin, Aboubakar.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.

SUMUDICA DÖNÜYOR!

Gaziantep FK'da, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica kulübedeki yerini alacak. Kart ve cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak. Gaziantep FK'da cezalı futbolcu bulunmuyor.

JOSEF DE SOUZA'DA KADRODA YERİNİ ALACAK

Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Josef de Souza 2 maç ceza almıştı. Geçen hafta oynanan maçında görev alamayan Brezilyalı futbolcu için siyah-beyazlı kulüp cezanın 1 maça düşürülmesi için 'na başvuruda bulundu. Tahkim Kurulu'nun indirime gitmesinin ardından, Brezilyalı orta saha Gaziantep FK mücadelesinde forma giyebilecek.

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