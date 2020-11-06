Haberler Beşiktaş Son dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında gerginlik! İşte o anlar...

Son dakika: FK- maçında gerginlik! İşte o anlar...

Son dakika... 'in 8. haftasında FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele zaman zaman tansiyon yükselirken, saha kenarında gerginlikler de yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 21:52 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 22:03
Son dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında gerginlik! İşte o anlar...

'in 8. haftasında FK sahasında zorlu rakibi 'ı ağırladı. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamlarken, mücadelede zaman zaman tansiyon yükseldi.

Hem saha içinde hem de saha kenarında tansiyon yükselirken, Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin ile Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Kısa süreli tartışma sonrası taraflar araya giren oyuncu ve teknik ekibin sakinleştirmesi sonrası yerlerine döndü.

İşte o anlar... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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