Sergen Yalçın'dan Welinton çıkışı! "Sürekli diyorlar ya..."

"Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi... Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı. Vida ve Montero, Ersin'le beraber inanılmaz hatalar yaptılar. Kırmızı kart gibi durmuyor, Ersin topa vuruyor gibi duruyor. Bu pozisyonlara iyi baksınlar. Tabii bu kararların arkasına sığınacak değilim. Kötü oynadık. İki tempolu maçtan sonra üçüncü maç ağır geldi galiba. Kalemize gelen ilk top da gol oldu zaten. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün. 10 kişi 1-1'i yakalıyoruz, sonra saçma sapan bir gol daha yiyoruz. Belli başlı oyuncuların üstüne gidiyoruz ya da hedef gösteriyoruz ama böyle değil. Bireysel hatalardan dolayı çok üzgünüz. Böyle hatalar yaparsan kaybedersin maçları." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica ise açıklamasında; "Biz bu şehir için oynuyoruz, Gaziantep için! 1.5 senedir buradayım. En iyi maçlarımızdan biri buydu. Beşiktaş'ı geçen sezon da yenmiştik ama bu maç daha iyi oynadık. Ocak ayından beri evimizde yenilmezliğimiz sürüyor. Bu rekoru devam ettirmek sürüyoruz. Denizli maçı var önümüzde, 2 hafta var hazırlanmak için. 11 puana ulaştık, bu çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar." dedi.

Sumudica açıklamasının devamında; "Benim kontratım devam ediyor. Kendi yerimi sağlamlaştırmak gibi bir düşüncem yok. Yönetim benle devam etmek isterse ben seve seve devam ederim. Ben ekmeğimi Gaziantep'te kazanıyorum, maaşımı buradan alıyorum. Yollar ayırmak gibi bir şey duyuyorum, internette görüyorum. Bu sorunun sebebini anlamadım. Güzel bir galibiyet aldık aslında. Kontratım bitince elimi uzatır vedalaşırız gerekirse." ifadelerini kullandı.