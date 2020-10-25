Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Tüm Türkiye'nin gözünün çevrildiği Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde kazanan taraf Fenerbahçe oldu. İlk yarıyı Afobe'nin golüyle 1-0 yenik kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Serkan Asan (Kendi kalesine), Enner Valencia ve Papiss Cisse attı.

Bu sonuçla Süper Lig'deki puanını 14'e yükselten Fenerbahçe, Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer aldı.Trabzonspor ise 5 puanda kaldı ve kötü gidişatı sürdürdü.

VALENCİA İLK GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak'a bıraktı.



CISSE GOLLE TANIŞTI

Sarı-lacivertlilerin Senegalli forveti Papiss Cisse, ilk kez golle tanıştı. Müsabakanın 46. dakikasında Sosa'nın yerine oyuna dahil olan Cisse, 72. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topu kafa ile Gökhan'a aşırttı. Arka direkte Cisse boş pozisyonda topu filelerle buluştururken takımını 3-1 öne geçirdi.

35 yaşındaki futbolcu attığı bu golle Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE 9 MAÇ SONRA TRABZONSPOR'U MAĞLUP ETTİ

Sarı-lacivertli takım, resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Bu müsabakaların 5'i berabere tamamlanmış, 4'ünü ise Trabzonspor kazanmıştı. Erol Bulut'un öğrencileri, bu galibiyetle Trabzonspor'u 9 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

SERİ 24 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.



MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada sol kanattan Caner'in ortasında kale önünde bulunan Samatta'dan seken topa arka direkte bulunan Valencia kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

23'üncü dakikada orta sahada topla buluşan Afobe, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Afobe'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın yanından ağlara gitti: 0-1.

24'üncü dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Gustavo'nun vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Uğurcan hakim oldu.

27'nci dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan sekti. Dönen topla buluşan Lewis Baker, topu uzaklaştırdı.

44'üncü dakikada Gustavo, ceza sahası hemen önünde topla ilerleyen Abdulkadir Ömür'e müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı ile Gustavo'yu sarı kartla cezalandırdı.

45+1'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

51'inci dakikada Fenerbahçe mücadelede skoru eşitledi. Sağ kanattan Caner'in ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Tisserand meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

54'üncü dakikada Gustavo'nun pasıyla ceza sahası hemen önünde topla buluşan Samatta'nın vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

55'inci dakikada Fenerbahçe karşılaşmada üstünlüğü ele geçirdi. Tisserand'ın pasında topla buluşan Pelkas'ın topuk pasında Cisse topa hakim oldu. Cisse'nin pasında topla buluşan Valencia'nın ceza sahası içine girer girmez sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

64'üncü dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Lewis Baker'in ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin sağından dışarı gitti.

72'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Caner'in ceza alanına ortasında topla buluşan Gökhan Gönül topu kafayla arka direğe gönderdi. Cisse'nin gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

81'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta Lemos'un şutu kalenin üstünden auta çıktı.

90'ıncı dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Afobe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağa Altay hakim oldu.

90+4'üncü dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale üst direğine çarparak dışarı gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.