Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadele Ankara temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın tek golü 8. dakikada Gençlerbirliği adına Rumen golcü Bogdan Stancu'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, maç fazlasıyla 4 puanla 14. sırada yer alırken Gençlerbirliği, aynı puanla 13. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta bay geçecek ve sonraki hafta Denizlispor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Denizlispor'u evinde ağırlayacak.

3 PUANA HASRET KALDI

Öte yandan Beşiktaş, Gençlerbirliği müsabakası ile beraber oynadığı son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı.

İLK YARIDAN NOTLAR

8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.

38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(İKİNCİ YARI BİRAZDAN)