Son dakika Beşiktaş haberi | Sergen Yalçın: Beni kardeşim üzerinden vurmaya kalktılar

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Çok vasat bir oyun vardı. Beklentinin çok uzağındaydık. Bu müsabakayı böyle kazanamazdık. Oyunun karşılığı mağlubiyet. Geçen hafta sahanın içine girmek istemiyorum demiştim. Maalesef oynanan oyun ve mücadele sağlıklı görünmüyor. Sezonun başındayız. İpler kopma noktasına gelmeye başladı. Birçok sebebi var tabii. Mart ayından beri yapılan planlamayla ilgili sorunlar var.

VASAT BİR OYUN VARDI

Transfer dönemi bittikten sonra olan biteni açıklamak isterim. Bahane üretiyor olmak istemem. Sahaya bakarsak vasat bir oyun vardı. Mücadele ve kazanma arzusundan uzaktık. Geride kaldığımız bir oyun oldu. Üzgünüz.

ÇOK ERKEN SIKINTI YAŞADIK



Sakat oyuncular, hazır olmayan oyuncular var. Oyun anlayışını oturtamıyoruz. Böyle bir görüntü var. Çok erken sıkıntı yaşadık. Bu kadar problem yaşamayı beklemiyorduk. Milli ara geldi. Bu arada iyi antrenmanlar yapacağız. Daha fit duruma geleceğiz. Çok da söylenecek bir şey yok.

FLAŞ TRANSFER YANITI

Yeni transfer gelecek mi? Bu soruyu transferleri yapanlara soracaksınız. Onlar daha iyi cevap verirler. Ben cevap vermek istemiyorum.

ÇOK SAĞLIKLI OLMAZ

Transferlerle ilgili şöyle konuşuluyor yönetimden: 'Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz'. Arada benim istediğim oyuncular da var transferlerde ama çok bizim istediğimiz oyuncuların alındığını söylemek çok sağlıklı olmaz.

KARDEŞİM ÜZERİNDEN VURMAYA KALKTILAR

Beni kardeşim üzerinden vurmaya kalktılar. Gürsoy'un transferlerde hiçbir yetkisi yok. Bakın, ben kötü oyunun sorumluluğunu alırım. Ancak başkaları da gerekeni üstüne alsın. Bütün olaylar benim üzerime geliyor.