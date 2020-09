Flaş yorum! "Cavani bir hayaldi Samatta da iş yapar"

Fenerbahçe, 9 kişi kalan Hatayspor'u mağlup edemedi. Teknik direktör Erol Bulut tartışılıyor. Sarı-lacivertlilerde sorun taktik mi yoksa kadro mu yetersiz?

Zeki Uzundurukan: Daha ligin 2. haftası geride kaldı. Takımlara ilk iki hafta aldıkları olumlu sonuçlar üzerinden çok övmek ne kadar doğru değilse; ortaya çıkan kötü sonuçların faturasını acımasızca teknik adamlara çıkarmak da doğru değil... Ligin 6-7 haftası geride kalmadan 'Şu takım zirveye oynar, şu takım düşme hattından kurtulamaz' şeklinde öngörülerde bulunmak isabetsiz ve altını dolduramadığımız yorumlar olur. Ama takımları oynadıkları 90 dakika üzerinden değerlendirmek en doğrusu... Fenerbahçe'yi de Hatayspor maçındaki futbolu ile büyüteç altına alalım. En başta şunu söyleyeyim. Erol Bulut, Ç. Rizespor maçından sonraki yorumlardan çok etkilenmiş. Mesela o maçta Frey'i oynattı diye Fenerbahçeli yorumcular tarafından adeta yerden yere vuruldu. Oysa o maçın en iyilerinden biri de Frey'di. Bu eleştirelerden etkilendiği için de Hatayspor maçında Frey'i oynatmadı. Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmak yerine, sezonu kurtarmak için transferler yaptı. Belki Fenerbahçe camiasına bu transfer politikası mantıklı gelebilir. Ama aldığın oyuncular her sezon 1 yaş daha yaşlanıyor. Yani Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Sosa gibi oyuncular seneye belki de raf ömrünü tamamlamış yıldızlar olacak. Hele bir de şampiyonluk gelmezse... Bu oyuncuların maliyetleri de büyük yük olduğu için yollar ayrılırsa da hiç şaşırmam. Aslında Hatayspor yönetimini kutlamak lazım. Lige çıkan kadrolarını bozmadılar. Fenerbahçe maçında da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Erol Bulut'u tuzağa düşürdü. Nasıl mı? Fenerbahçe'de Thiam, Ferdi, Valencia gibi oyuncuları ceza sahasındaki tehlike hunisinin içinde hemen hemen hiç sokmadılar. Ta ki 9 kişi kalana kadar. Orta alanda ise Ozan Tufan, Luis Gustavo, Tolga gibi oyuncular da öne oynamak yerine genelde yana ve geriye oynayan oyuncular. Yani savunmaya daha yatkın olan isimler. Böyle olunca da orta sahadan hücum hattına hiç destek gelmedi. Sosa girince, rakibin de 2 kişi eksik kalmasıyla birlikte maçı rakip kaleye yıktı Fenerbahçe ama Sosa da henüz hazır değil. Pasları yerini bulmadı, çabuk yoruldu, oyuna akıl koyamadı. Kenar bekleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise maç boyunca rakip ceza sahasına isabetsiz orta yağdırdılar. İlk yarıda rakip ceza sahasına 18 orta yapmış bu ikili. Ama sadece 2 ortaları isabetli olmuş. Ve en önemlisi Fenerbahçe geride kalan 2 maçta da Vedat Muriç'i çok aradı! Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Hatayspor'u bile yenememesinin en büyük nedeni Fenerbahçe'nin golcüsünün olmamasıydı. Thiam da Valencia da kenar oyuncuları ve bitirini forvet değil. Bu iki oyuncu Fenerbahçe'nin gol yükünü çekebilecek kalitede oyuncular değil. Evet şu an için Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'a göre daha zayıf. Bir dezavantajı da yeni bir kadro, yeni bir hoca, hazır olmayan oyuncular... Takım bütünlüğü yok. Bunların sancılarını yaşıyor Fenerbahçe... Fenerbahçe'nin Edinson Cavani gibi dünya yıldızı bir golcüye ihtiyacı vardı. Ama yönetim ve Erol Bulut, tercihini Samatta'dan yana kullandı. Tanzanyalı forvet, uyum sorunu yaşamazsa ve takıma çabuk adapte olursa bizim ligimizde iş yapar. Ama geçen sezon Aston Villa'da iyi bir sezon geçirmedi. Kolay değil, çünkü orası Premier Lig... Samatta transferi Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yaratacaktır. Çok zeki bir golcü. Ama Vedat Muriç'i aratır mı, onu da ilerleyen haftalarda ortaya koyacağı performansla göreceğiz. Eğer Samatta hücum hattında etkisiz kalırsa, her kötü sonuçtan sonra 25 milyon Fenerbahçe taraftarı şu yorumu yapar: 'Tam şampiyonluğa oynayacak kadro kuruldu ama takımın en büyük silahı Muriç satıldı...' Yönetim, finansal tablonun kötü olması nedeniyle mecbur kaldı sattı Vedat Muriç'i... Hem de çok iyi paraya gönderdi. Ama taraftara bunu anlatmak zordur. Her zaman da zor olmuştur...

Reha Kapsal: Erol Bulut'un bu kadar erken tartışılmasını doğru bulmuyorum. Hem Erol hocanın hem de takımın zamana ihtiyacı var. Vedat Muriç sonrası forvet transferi gelecek. Hücumda da çizgilere oyuncu alacak sarı-lacivertliler. En büyük mazereti yeni bir takım. Zamanla takımın oyun pratiği artacaktır. Şu anda bir oyun ezberleri yok. 9 kişilik takıma karşı da çok duygusal, içgüdüsel, spontane, bireysel yeteneklerle ve duran toplarla hücum üretmeye kalktılar. Bu da ister istemez takım bütünlüğünü zedeledi. Erol Bulut'un çıkardığı orta sahada 3 çok defansif oyuncu var. İç saha değil deplasman orta sahasıydı. Kaldı ki deplasmanda bile o 3'lüden biri ofansif olmalı. O ofansif orta sahanın temposunu düşürüp artırması lazım. Fenerbahçe'de oyuncuların birbirine adaptasyonu için en önemli şey yarıştan kopmamak. Bunun için de skoru alması lazım. Erol hocanın çıkardığı ve bundan sonra çıkaracağı 11'deki en önemli unsur birbirini tamamlayan ikilileri bulmalı. Kadro bütünlüğünü sağlaması gerekir. Maç sonrası açıklamasında "Rakibe pozisyon vermedik" dedi. Fenerbahçe girdiği gol pozisyonları ve gollerle hedefe varacaktır. Futbolun iki önemli unsuru var: Savunma ve hücum. Fenerbahçe rakipleri baskı altına alacak. Saha içinde gücünü hissettirecek. Malatya ve Alanyaspor'da rakibe pozisyon vermedik diye konuşmalar olabilir ama Fenerbahçe'de atılan goller, girilen pozisyonlar ön plana çıkar. Erol hocanın daha çok buna odaklanması lazım.

LİGİN FAVORİSİ GALTASARAY

Ligin en hazır takımlarından biri G.Saray. İlk iki maçı kazandı ve hazır bir görüntü sergiliyor. Fatih Terim'in sistemi tutmuş. Ligin favorisi Galatasaray mı?

Zeki Uzundurukan: TT Stadı'nda Hatay ile oynanan hazırlık maçından sonra Galatasaray medyası da dahil, taraflı tarafsız herkes Galatasaray'ı adeta yerden yere vurup, eleştiri yağmuruna tuttular. Ben ise o maçtan sonra A Spor'da Melike Çelik'in programında 'Lige en hazır takım Galatasaray' dedim. Bunu söyler söylemez Melike Çelik bile şaşırdı. Ama görünen köy, kılavuz istemez. Herkes Hatayspor maçında gördüm ki Galatasaray'ı sadece izlemiş. Görememiş. Maçı izlemek başka, görmek başkadır. Hep söylerim futbol geometriye benzer. Herkes bakar ama göremez. Görenler zaten kağıt kalem kullanmadan o geometri problemini çözer. Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi teknik adamlar IQ'ları (yani oyun zekaları) yüksek olduğu için şampiyonluklar, kupalar kazanmıştır. Geride kalan 2 maçtan sonra Neftçi maçını da bunun içine katarsak, Galatasaray 3'te 3 yaptıktan sonra o Galatasaray'ı acımasızca eleştirenler; gazetelerde, internet sitelerinde ve TV'lerde öve öve bitiremiyorlar şimdi. Geride kalan 2 lig, 1 Avrupa maçında oynanan hızlı ve pozitif futbola bakarsak, bu ligin şu an için tartışmasız favorisi Galatasaray'dır. En büyük artıları Fatih Terim, Arda Turan, Belhanda ve performans uzmanı Scott Piri...

Reha Kapsal: Ligin favorilerinden biri diyebiliriz. Oynadıkları oyun anlaşılabilir. Akıl koyulmuş, iyice çalışılmış, saha içinde net bir görüntü sergiliyorlar. Güçlü ve keyif veren oyun geçen sezon ligde iyi gittikleri bölümde bile bu kadar coşkulu ve kaliteli değildi. Sarı-kırmızılılar en büyük farkı da rakip yarı alanda ve ceza saha içinde sorunu çözebilen, bunu da organize şekilde yapan bir takım görüntüsünde olmaları. G.Saray sezon başı bu oyun felsefesini daha da geliştirdikten sonra bu seviyelerin daha da üstüne çıkacaktır. Çünkü oynayanlar ile oynamayanlar düşünüldüğünde kadro derinliği en iyi takım görüntüsünde.