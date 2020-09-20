Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadele öncesinde maçın hakemi, yayın saati, muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki,Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Galatasaray maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan (Orta Hakem), Kerem Ersoy (Yardımcı Hakem), Serkan Ok (Yardımcı Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu (4. Hakem) görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao

2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan, Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrılan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında da 3 puan alarak seriyi devam ettirmek istiyor. Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da moraller yerinde. Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

FORVETLER FORMDA

Galatasaray'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de assist yapmıştı. Neftçi Bakü müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne'nin sezona formda başlaması Teknik Direktör Fatih Terim'in hücumda da elini güçlendirdi.

1 HAFTADA 3 MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray'ı bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 24 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. Aslan, ligin 3. haftasında ise 27 Eylül Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ

Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan Galatasaray, bunu Başakşehir maçında sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son dış saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Aslan, daha sonra oynadığı Sivasspor, Başakşehir ve Antalyspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne ise mağlup etti.