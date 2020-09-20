Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Gaziantep Fk, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın yayın saati, muhtemel 11'ler, hakem ve yayınlanacak kanal merak konusu oldu. Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Karagümrük maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçında Alper Ulusoy (Orta Hakem), Mustafa Emre Eyisoy (Yardımcı Hakem), Aleks Taşçıoğlu (Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu (4. Hakem) görev yapacak.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior, Güray Vural, Sousa, Maxim, Kenan Özer, Andre.

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Biglia, Sabo, Ndao, Vato, Sobiech, Mevlüt Erdinç.