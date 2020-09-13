Karagümrük fırtına gibi

Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:39Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u bozguna uğrattı. Maça hızlı başlayan ev sahibi 4. dakikada öne geçti. Zukanovic, Karagümrük'ün 36 yıl sonra ligdeki ilk golünü attı: 1-0. 56'da Ramazan'ın ortasına dokunan Sobiech takımı 2-0 öne geçirdi. 72'de Hafez, Ramazan'ı düşürdü hakem penaltı verdi. 74'te Sabo skoru ilan etti: 3-0. Karagümrük lige fırtına gibi bir başlangıç yapmayı başardı.