Dadaş'ta forvete 2 aday
Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in "Minimum 10 transfer yapmalıyız" talebiyle harekete geçen Erzurumspor, dört koldan transfer taarruzuna devam ediyor.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in "Minimum 10 transfer yapmalıyız" talebiyle harekete geçen Erzurumspor, dört koldan transfer taarruzuna devam ediyor. Y.Malatyaspor'dan Ekvadorlu stoper Arturo Mina ve Hollandalı orta saha Mitchell Donald, Alanyaspor'dan sol bek Kaan Kanak, L.Varşova'dan da Litvanyalı sol açık Arvydas Novikovas'ı kadrosuna katan mavi-beyazlılar, ön tarafa da iki isim belirledi. Dadaşlar, santrfor için Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ten Malili Kalifa Coulibaly ve Denizlispor'dan Kolombiyalı Hugo Rodallega'yı listesine aldı. Her iki golcüyle de görüşmelerini sürdüren Erzurumspor'un, transferde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. 28 yaşındaki 1.97 boyundaki Malili Coulibaly'nin sözleşmesi 2022'de bitiyor. Geçtiğimiz sezon iptal edilen Ligue 1'de 23 maçta, 5 golle oynadı. Dev forvet, 19 kez de ülkesinin milli formasını terletip, 2 gol attı. 35 yaşındaki Rodallega ise Denizlispor'la sözleşmesinin son senesinde. Geçen sezon 32 maçta 6 gol, 1 asistle oynadı.
TRANSFERDE MALATYA'DAN DONALD SÜRPRİZİ
Erzurumspor son olarak, Y.Malatya'yla kontratı biten Hollandalı orta saha Mitchell Donald'ı da kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Mitchell Donald ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. 2018'de Kızılyıldız'dan Malatya ekibine gelen tecrübeli orta saha, geçen sezon 36 maçta 5 gol, 2 asist katkısı sağladı.
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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