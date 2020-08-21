Dadaş'ta forvete 2 aday

Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in "Minimum 10 transfer yapmalıyız" talebiyle harekete geçen Erzurumspor, dört koldan transfer taarruzuna devam ediyor. Y.Malatyaspor'dan Ekvadorlu stoper Arturo Mina ve Hollandalı orta saha Mitchell Donald, Alanyaspor'dan sol bek Kaan Kanak, L.Varşova'dan da Litvanyalı sol açık Arvydas Novikovas'ı kadrosuna katan mavi-beyazlılar, ön tarafa da iki isim belirledi. Dadaşlar, santrfor için Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ten Malili Kalifa Coulibaly ve Denizlispor'dan Kolombiyalı Hugo Rodallega'yı listesine aldı. Her iki golcüyle de görüşmelerini sürdüren Erzurumspor'un, transferde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. 28 yaşındaki 1.97 boyundaki Malili Coulibaly'nin sözleşmesi 2022'de bitiyor. Geçtiğimiz sezon iptal edilen Ligue 1'de 23 maçta, 5 golle oynadı. Dev forvet, 19 kez de ülkesinin milli formasını terletip, 2 gol attı. 35 yaşındaki Rodallega ise Denizlispor'la sözleşmesinin son senesinde. Geçen sezon 32 maçta 6 gol, 1 asistle oynadı.

TRANSFERDE MALATYA'DAN DONALD SÜRPRİZİ

Erzurumspor son olarak, Y.Malatya'yla kontratı biten Hollandalı orta saha Mitchell Donald'ı da kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Mitchell Donald ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. 2018'de Kızılyıldız'dan Malatya ekibine gelen tecrübeli orta saha, geçen sezon 36 maçta 5 gol, 2 asist katkısı sağladı.