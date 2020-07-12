Pazartesi ateşi! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Pazartesi ateşi!

Pazartesi ateşi!

Pazartesi ateşi!

'in bitimine üç hafta kala şampiyonluk yarışında 66 puanlı ve 62 puanı olan yalnız kaldı. Yarın sahaya çıkacak bu iki takımın karşılaşmalarında şampiyonluk düğümü çözülebilir.

'in bitimine üç hafta kala şampiyonluk yarışında 66 puanlı ve 62 puanı olan yalnız kaldı. Yarın sahaya çıkacak bu iki takımın karşılaşmalarında şampiyonluk düğümü çözülebilir. Lider Başakşehir, deplasmanına gidecek. Bordo mavili takım ise Denizlispor deplasmanında ter dökecek. Başakşehir'in 'da puan kaybı yaşaması, Trabzonspor'un ise 'de galip gelmesi durumunda Fırtına umutlarını gelecek haftalara taşıyacak. devinin Denizli'de kaybetmesi, liderin ise Konya'da kazanması halinde aradaki puan farkı 7'ye çıkacak ve temsilcisi bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pazartesi ateşi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA