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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig TFF açıkladı! O hakemin corona virüsü testi...

Son dakika: o hakemin corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu

Son dakika: TFF o hakemin corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... , yaptığı resmi açıklamada, daha önce corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıkan o hakemin 2. testinin yapıldığı ve sonucun negatif çıktığını duyurdu.

yaptığı resmi açıklamada ilk testi pozitif çıkan hakemin 2. corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu.

İşte o açıklama;

Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.

Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Sağlık Kurulu

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 13:38
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