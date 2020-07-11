Son dakika: TFF o hakemin corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu
Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada, daha önce corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıkan o hakemin 2. testinin yapıldığı ve sonucun negatif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı resmi açıklamada ilk testi pozitif çıkan hakemin 2. corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu.
İşte o açıklama;
Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.
Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
TFF Sağlık Kurulu
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 13:38
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Yorum
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Son dakika: TFF o hakemin corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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