Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Galatasaray, geçtiğimiz hafta Rizespor'a karşı 3 puan kaybetmiş ve şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Rizespor müsabakasında kaptanı Muslera ve Andone'yi de kaybetmişti. Galatasaray bu akşam oynanacak Gaziantep FK Maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.
Rizespor'a 3 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.
GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK!
galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında büyük bir sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.
Gaziantep'te ise teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.
GALATASARAY-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Emin Bayram, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Mehmet Erdem, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode
GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 11:15
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- Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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