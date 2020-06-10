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10 Haziran 2020, Çarşamba
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'den maçları öncesi saygı duruşu kararı!

TFF'den Süper Lig maçları öncesi saygı duruşu kararı!

resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenler ve Galatasaray'ın vefat eden eski futbolcusu için maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

(), Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanları ve vatandaşları olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek.

  1. 10.06.2020
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