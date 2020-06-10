TFF'den Süper Lig maçları öncesi saygı duruşu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanları ve vatandaşları olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek.