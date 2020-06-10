Galatasaray'ın eski oyuncusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti
Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan 82 yaşındaki eski milli futbolcu Talat Özkarslı, memleketi Gaziantep'te hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten de taziye mesajı yayınlandı.
Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlarda yıllarca forma giyen 82 yaşındaki Talat Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.
Talat Özkarslı, futbol hayatına Gaziantep Şehreküstüspor'da başladıktan sonra sırasıyla Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor formaları giydi. Oynadığı takımlarda 'Koçero' lakabıyla bilenen Talat Özkarslı, 1961 yılında transfer olduğu Galatasaray'da yıllarca orta saha mevkisinde görev yaparak, 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayıp, unutulmazlar arasına girdi.
Milli takım formasını da ikisi kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan efsane isimlerimizden Talat Özkarslı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 10, 2020
Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/UwXrjCcruW
- 10.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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