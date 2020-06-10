Galatasaray'ın eski oyuncusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray camiasının acı günü! Talat Özkarslı yaşamını yitirdi

'ın eski oyuncusu hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski oyuncusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti

'ın efsane isimleri arasında yer alan 82 yaşındaki eski milli futbolcu , memleketi 'te hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten de taziye mesajı yayınlandı.

Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan, , ve gibi takımlarda yıllarca forma giyen 82 yaşındaki , bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Talat Özkarslı, futbol hayatına Şehreküstüspor'da başladıktan sonra sırasıyla Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor formaları giydi. Oynadığı takımlarda 'Koçero' lakabıyla bilenen Talat Özkarslı, 1961 yılında transfer olduğu Galatasaray'da yıllarca orta saha mevkisinde görev yaparak, 4 ve 4 şampiyonluğu yaşayıp, unutulmazlar arasına girdi.

Milli takım formasını da ikisi kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

  1. 10.06.2020
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