Meksikalılardan Galatasaray'ı üzen haber! 'Transfer iptal'

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, gelecek sezon hazırlıkları da tam gaz devam ediyor. Bu sezonun yanında önümüzdeki sezon da kupanın sahibi olmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Öte yandan Meksika basınından daha önce Galatasaray ile adı anılan bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)