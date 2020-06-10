Meksikalılardan Galatasaray'ı üzen haber! 'Transfer iptal'

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, gelecek sezon hazırlıkları da tam gaz devam ediyor. Bu sezonun yanında önümüzdeki sezon da kupanın sahibi olmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Öte yandan Meksika basınından daha önce Galatasaray ile adı anılan bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)
10 Haziran 2020 Çarşamba 13:11
Güncelleme: 10.06.2020 13:11
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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de müsabakalar yaklaşık 3 aydır oynanmıyor.
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Hal böyle olunca gerek bu sezon gerekse gelecek sezon için kadro yapılanmasına ağırlık veren kulüpler transferde birçok isimle temas kurdu.
12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de ilk 26 haftada topladığı 50 puanla zirveyi 3 puan geriden takip eden Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvamış durumda.
Bu sezon kupanın sahibi olmak için kalan 8 haftayı minimum puan kaybı ile tamamlamak isteyen Aslan'ın gündemi son günlerde bir hayli yoğun.
Birçok oyuncunun ismi Galatasaray ile anılmaya devam ederken, sarı-kırmızılıların radarında olduğu öne sürülen bir isimden kötü haber geldi.