Fatih Terim başkan mı oluyor? İşte o teklif - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Fatih Terim başkan mı oluyor? İşte o teklif

Süper Lig'in yeniden başlayacağı 12 Haziran tarihi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, deneiymli çalıştırıcıya başkanlık teklif edildi. İşte beklenmedik o gelişmenin detayları...

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:29
Fatih Terim başkan mı oluyor? İşte o teklif

Galatasaray kulisleri Fatih Terim'e götürülen başkan adaylığı teklifi ile çalkalanıyor.

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Fatih Terim başkan mı oluyor? İşte o teklif

Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi.

Fatih Terim başkan mı oluyor? İşte o teklif

Milliyet'in haberine göre, eski başkan Alp Yalman üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı.

Fatih Terim başkan mı oluyor? İşte o teklif

"GEL BAŞKAN OL HOCAM"

Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam" dediği öğrenildi.

Fatih Terim başkan mı oluyor? İşte o teklif

TERİM KABUL ETMEDİ

Alp Yalman'dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi teknik direktör Fatih Terim şu an için uygun görmedi.

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