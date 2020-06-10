Fatih Terim başkan mı oluyor? İşte o teklif

Süper Lig'in yeniden başlayacağı 12 Haziran tarihi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, deneiymli çalıştırıcıya başkanlık teklif edildi. İşte beklenmedik o gelişmenin detayları...
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:29
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Galatasaray kulisleri Fatih Terim'e götürülen başkan adaylığı teklifi ile çalkalanıyor.
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Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi.
Milliyet'in haberine göre, eski başkan Alp Yalman üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı.
"GEL BAŞKAN OL HOCAM"
Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam" dediği öğrenildi.
TERİM KABUL ETMEDİ
Alp Yalman'dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi teknik direktör Fatih Terim şu an için uygun görmedi.