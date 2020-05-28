Son dakika: TFF kararını verdi! İşte Süper Lig'in başlama tarihi - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: kararını verdi! İşte 'in başlama tarihi

Son dakika: TFF kararını verdi! İşte Süper Lig'in başlama tarihi

Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenmişti ve gerçekleştirdiği toplantı sonrası nihai kararını verdi. Bu karara göre, Süper Lig 'da kaldığı yerden devam edecek ve sezon sonu küme düşme olacak.

() , bugün gerçekleştirdiği toplantıda ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 16:03
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