Son dakika: TFF açıkladı! "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" güncelendi - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig TFF açıkladı! "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" güncellendi

Son dakika: açıkladı! "" güncellendi

Son dakika: TFF açıkladı! "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" güncellendi

'ndan "" ile alakalı bir son dakika açıklaması geldi. İşte 'den yapılan o açıklama...

'ndan son dakika açıklaması geldi. takım doktorlarıyla yaptıkları toplantı sonrası ""nü güncellediklerini duyurdu.

İşte TFF'nin yaptığı o açıklama;

20.05.2020 tarihinde TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda kulüp başkanlarımızdan gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun Süper Lig takım doktorları ile 23.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaki görüş alışverişi çerçevesinde ''Futbola Dönüş Öneri Protokolü'' güncellenmiştir.

TFF Sağlık Kurulu: "Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular, karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak"

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nden; "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı"

-Pozitif vaka tesise alınmaz
-Pozitif vaka maçlarda yok
-Takım fotoğrafı yok
-Hakemlerle 2 metre mesafe
-Yedek kulübesi 1.5 metre mesafe

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  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 12:13
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