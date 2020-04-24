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24 Nisan 2020, Cuma
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: Hep birlikte daha güçlü atlatacağız

Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte daha güçlü atlatacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde gelişen corona virüsü gündemiyle ilgili Kulüpler Birliği ile yaptığı videokonferansta açıklamalarda bulundu. Videokonferansta Başkanı , Göztepe Kulübü Başkanı , Başkanı ve Başkanı yer aldı

, corona virüsü günlerinin geçeceğine inandıklarını söylerken, bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız dedi.

"BU SALGINI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ATLATACAĞIZ"
Bu salgın sürecinde gösterdiğimiz performans model olacak bir performans. Ülkemizin imkanları tüm dünya için bir örnek. Bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Ben salgından etkilenen değerli arkadaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletmek istiyorum. Spor da etkilenen alanlardan bir tanesi. Müsabakaların ertelenmesi, büyük turnuvaların ertelenmesi söz konusu. Taraftarlarımızın tribünlerden, sporcuların sahalardan uzak kalması söz konusu oldu. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz.


Spor bir rehabilitasyon aracı. Hepimiz için önemli bir imkan. Sporun paylaşlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum.

  1. 24.04.2020
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