Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte daha güçlü atlatacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde gelişen corona virüsü gündemiyle ilgili Kulüpler Birliği ile yaptığı videokonferansta açıklamalarda bulundu. Videokonferansta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yer aldı
Bakan Kasapoğlu, corona virüsü günlerinin geçeceğine inandıklarını söylerken, bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız dedi.
"BU SALGINI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ATLATACAĞIZ"
Bu salgın sürecinde gösterdiğimiz performans model olacak bir performans. Ülkemizin imkanları tüm dünya için bir örnek. Bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Ben salgından etkilenen değerli arkadaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletmek istiyorum. Spor da etkilenen alanlardan bir tanesi. Müsabakaların ertelenmesi, büyük turnuvaların ertelenmesi söz konusu. Taraftarlarımızın tribünlerden, sporcuların sahalardan uzak kalması söz konusu oldu. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz.
Spor bir rehabilitasyon aracı. Hepimiz için önemli bir imkan. Sporun paylaşlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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