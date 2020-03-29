Ümit Özat'tan eşi görüşmemiş 'Evde kal' çağrısı! İZLEYİN

Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica takımının teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'tan olay bir çağrı geldi. Corona virüsüne tedbir amacıyla başlatılan "Evde Kal" çağrısına bir destek de teknik direktör Ümit Özat'tan geldi. Evinde saçlarını traş ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özat, "Arkadaşlar evde kalalım çıkmayalım" derken, corona virüsüne yakalanan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a da geçmiş olsun mesajını iletti.
Teknik direktör Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştığı "Evde Kal" mesajıyla gündem oldu. Evinde saçlarını traş edip "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü söylediği görüntüleri takipçileriyle paylaşan Özat, corona virüsü tedavisi gören Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a da mesaj gönderdi. Özat ses getiren videosunda şu ifadeleri kullandı:
"FARKINDALIK OLSUN DİYE SAÇLARIMI KESTİM"
Arkadaşlar evde kalalım çıkmayalım. Sevgili Rüştü ağabey inşallah orada da devleşeceksin ve bu hastalığı yeneceksin. Fatih hocam, Abdurrahim ağabey... Bu hastalıpa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Ben de bugün farkındalık olsun diye saçlarımı kestim. Hayatımda ilk defa kendi saçlarımı kendim kesiyorum.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 02:33
- Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...
- Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...
- İşte Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formaları...
- EBA TV izle! EBA TV frekansları MEB EBA TV nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri internet canlı yayını izle
- Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ümit Özat'tan eşi görüşmemiş 'Evde kal' çağrısı! İZLEYİN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.