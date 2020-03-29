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29 Mart 2020, Pazar
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'tan eşi görüşmemiş 'Evde kal' çağrısı!

Ümit Özat'tan eşi görüşmemiş 'Evde kal' çağrısı! İZLEYİN

takımlarından Celik Zenica takımının teknik direktörlüğünü yapan 'tan olay bir çağrı geldi. Corona virüsüne tedbir amacıyla başlatılan "Evde Kal" çağrısına bir destek de Ümit Özat'tan geldi. Evinde saçlarını traş ettiği videosunu hesabından paylaşan Özat, "Arkadaşlar çıkmayalım" derken, corona virüsüne yakalanan , ve 'a da geçmiş olsun mesajını iletti.

hesabından paylaştığı "Evde Kal" mesajıyla gündem oldu. Evinde saçlarını traş edip "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü söylediği görüntüleri takipçileriyle paylaşan Özat, corona virüsü tedavisi gören , ve 'a da mesaj gönderdi. Özat ses getiren videosunda şu ifadeleri kullandı:

"FARKINDALIK OLSUN DİYE SAÇLARIMI KESTİM"
Arkadaşlar çıkmayalım. Sevgili Rüştü ağabey inşallah orada da devleşeceksin ve bu hastalığı yeneceksin. Fatih hocam, Abdurrahim ağabey... Bu hastalıpa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Ben de bugün farkındalık olsun diye saçlarımı kestim. Hayatımda ilk defa kendi saçlarımı kendim kesiyorum.

Ümit Özat'tan olay meydan okuma! İZLEYİN

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 02:33
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