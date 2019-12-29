MAÇ SONUCU Aytemiz Alanyaspor 2-1 İttifak Holding Konyaspor - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU Aytemiz 2-1 İttifak Holding

MAÇ SONUCU Aytemiz Alanyaspor 2-1 İttifak Holding Konyaspor

'in 17. haftasında Aytemiz , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk ettiği İttifak Holding 'u 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup etti.

'in 17. haftasında Aytemiz , İttifak Holding ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-1 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini Papiss Cisse atarken, deplasman ekibinin sayısını Erdon Daci kaydetti.

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  1. 29.12.2019
  2. Güncelleme: 29.12.2019 18:26
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