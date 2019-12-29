MAÇ SONUCU Aytemiz Alanyaspor 2-1 İttifak Holding Konyaspor
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-1 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini Papiss Cisse atarken, deplasman ekibinin sayısını Erdon Daci kaydetti.
Detaylar birazdan...
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 18:26
- Jose Mourinho'nun gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Flaş transfer...
- İşte Sivasspor-Göztepe mücadelesinden kareler!
- Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı
- İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor
- İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
MAÇ SONUCU Aytemiz Alanyaspor 2-1 İttifak Holding Konyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.