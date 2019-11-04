MAÇ SONUCU Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK | ÖZET - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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MAÇ SONUCU Ankaragücü 1-2 FK | ÖZET

MAÇ SONUCU Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK | ÖZET

'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında FK, başkent ekibi Ankaragücü'nü deplasmanda son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında FK'yı konuk etti.

30. dakikada deplasman ekibi, Twumasi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip, 1-0'lık skorla soyunma odalarına gitti.

Dakikalar 67'yi gösterirken ev sahibi ekip İlhan Parlak ile duruma 1-1'e getirdi.

Gaziantep ekibi 90+3'te Djilobodji'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Bu skor sonrası MKE Ankaragücü 9 puan ile 16. sırada kalırken, Gaziantep FK 15 puan ile 9. sıraya yükseldi.

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 22:03
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