MAÇ SONUCU Ankaragücü 1-2 Gaziantep FK | ÖZET

Süper Lig'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

30. dakikada deplasman ekibi, Twumasi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip, 1-0'lık skorla soyunma odalarına gitti.

Dakikalar 67'yi gösterirken ev sahibi ekip İlhan Parlak ile duruma 1-1'e getirdi.

Gaziantep ekibi 90+3'te Djilobodji'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Bu skor sonrası MKE Ankaragücü 9 puan ile 16. sırada kalırken, Gaziantep FK 15 puan ile 9. sıraya yükseldi.