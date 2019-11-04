İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe oluşan tablo sonrası oranlarda sık sık güncelleniyor. 10. haftanın ardından Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'in son şampiyonluk oranları...
4 Kasım 2019 Pazartesi 19:06
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İddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı Çaykur Rizespor galibiyeti ile kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranı düşerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları yükseldi.
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İşte Süper Lig 10. hafta maçları sonrası oluşan yeni iddaa oranları...