Lider iddialı

Tarihinde ilk kez zirveye çıkan Alanya, 7 maçtır bileği bükülmeyen Başakşehir'le kozlarını bugün sahasında paylaşacak. F.Bahçe'nin 1 puan önünde şampiyonluk yarışını sürdüren turuncu-yeşilliler, formda rakibini de eli boş gönderip haftayı yine zirvede kapatmanın hesaplarını yapıyor. Alanya'nın başarılı Teknik Direktörü Erol Bulut da, lider olmanın kendileri için bir stres oluşturmadığına dikkati çekti.

KOVALANAN TAKIMIZ

Zirvede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Erol Bulut, "Kovalanan mı, kovalayan takım mı olmak istersiniz? Benim, öyle güzel bir cümlem var. Futbolculara bunu söyledim. Şu anda kovalanan bir takımız. Bunun da üstesinden geliyoruz ve inşallah bu uzun süre de devam eder. Sezon sonunda da ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

HAKEM AÇIKLAMASI

Alanyaspor, hakemlere yönelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada özetle, "Özellikle Beşiktaş, Rize ve G.Antep maçlarında aleyhimize verilen kararlar şüphesiz hatalı idi. Bu hatalı kararlar önümüzdeki haftalar öncesi bizleri endişelendirmektedir" denildi.