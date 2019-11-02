Lider iddialı
Evinde namağlup Akdeniz ekibi, turuncu-lacivertlileri devirip zirveyi bırakmak istemiyor. Erol Bulut da liderlik stresine girmediklerini belirtip yarıştaki güçlü rakiplerine gözdağı verdi.
Tarihinde ilk kez zirveye çıkan Alanya, 7 maçtır bileği bükülmeyen Başakşehir'le kozlarını bugün sahasında paylaşacak. F.Bahçe'nin 1 puan önünde şampiyonluk yarışını sürdüren turuncu-yeşilliler, formda rakibini de eli boş gönderip haftayı yine zirvede kapatmanın hesaplarını yapıyor. Alanya'nın başarılı Teknik Direktörü Erol Bulut da, lider olmanın kendileri için bir stres oluşturmadığına dikkati çekti.
KOVALANAN TAKIMIZ
Zirvede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Erol Bulut, "Kovalanan mı, kovalayan takım mı olmak istersiniz? Benim, öyle güzel bir cümlem var. Futbolculara bunu söyledim. Şu anda kovalanan bir takımız. Bunun da üstesinden geliyoruz ve inşallah bu uzun süre de devam eder. Sezon sonunda da ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
HAKEM AÇIKLAMASI
Alanyaspor, hakemlere yönelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada özetle, "Özellikle Beşiktaş, Rize ve G.Antep maçlarında aleyhimize verilen kararlar şüphesiz hatalı idi. Bu hatalı kararlar önümüzdeki haftalar öncesi bizleri endişelendirmektedir" denildi.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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