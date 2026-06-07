Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oyunu kullanmak üzere Kenan Evren Lisesi'ne gelen başkan adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 11:29
Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaşan Safi'nin son hamlesi Hakan Çalhanoğlu oldu.
Hakan Safi, Serie A ekibi Inter'de forma giyen yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.
Safi'nin başkanlık seçimini kazanması halinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Oy kullanmak için Kenan Evren Lisesi'nin arazisine gelen Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili konuştu.
"HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ BİTTİ"
Safi, "Bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hakan Çalhanoğlu transferi bitti, onu da açıkladık." ifadelerini kullandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.