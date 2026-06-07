Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için yarışıyor.

Aziz Yıldırım şu ana kadar Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaşırken, Hakan Safi yaptığı hamlelerle dikkat çekti.