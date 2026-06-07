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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oyunu kullanmak üzere Kenan Evren Lisesi'ne gelen başkan adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 11:29
Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe'de yeni başkan belli oluyor.

Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için yarışıyor.

Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Aziz Yıldırım şu ana kadar Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaşırken, Hakan Safi yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaşan Safi'nin son hamlesi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Hakan Safi, Serie A ekibi Inter'de forma giyen yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Safi'nin başkanlık seçimini kazanması halinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

Oy kullanmak için Kenan Evren Lisesi'nin arazisine gelen Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili konuştu.

Hakan Safi'den Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferi böyle açıkladı

"HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ BİTTİ"

Safi, "Bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hakan Çalhanoğlu transferi bitti, onu da açıkladık." ifadelerini kullandı.

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