Ankaragücü umutlu

Ankaragücü'nün tekme-tokatlı kongresi sonrası başkanlığa seçilen Fatih Mert, 2008'den beri çeşitli dönemlerde yöneticilik yaptığı sarı-lacivertlilerde ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Kongrede yaşanan istenmeyen olayları eski başkan Mehmet Yiğiner'e yakıştıramadığını vurgulayan Mert, "Başkan, aşırı tepki gösterdi. Hoşuma gitmedi yakıştıramadım" dedi. Başkan Mert, transfer yasağıyla ilgili olarak ise, "Yasağı kaldırabilmemiz için 60-70 milyon liraya ihtiyacımız var. Halletmek için mücadele edeceğiz. İnşallah devre arası çözeceğiz" müjdesini verdi.