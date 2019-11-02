Ankaragücü umutlu
Ankaragücü'nde tekme-tokatlı kongrede başkan seçilen Fatih Mert, yaşanan olayları eski başkana yakıştırmadığını söyledi, camiaya ise başarı sözü verdi.
Ankaragücü'nün tekme-tokatlı kongresi sonrası başkanlığa seçilen Fatih Mert, 2008'den beri çeşitli dönemlerde yöneticilik yaptığı sarı-lacivertlilerde ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Kongrede yaşanan istenmeyen olayları eski başkan Mehmet Yiğiner'e yakıştıramadığını vurgulayan Mert, "Başkan, aşırı tepki gösterdi. Hoşuma gitmedi yakıştıramadım" dedi. Başkan Mert, transfer yasağıyla ilgili olarak ise, "Yasağı kaldırabilmemiz için 60-70 milyon liraya ihtiyacımız var. Halletmek için mücadele edeceğiz. İnşallah devre arası çözeceğiz" müjdesini verdi.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Ankaragücü umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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