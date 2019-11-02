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02 Kasım 2019, Cumartesi
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umutlu

Ankaragücü umutlu

'nde tekme-tokatlı kongrede seçilen , yaşanan olayları eski başkana yakıştırmadığını söyledi, camiaya ise başarı sözü verdi.

'nün tekme-tokatlı kongresi sonrası başkanlığa seçilen , 2008'den beri çeşitli dönemlerde yöneticilik yaptığı sarı-lacivertlilerde ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Kongrede yaşanan istenmeyen olayları eski Mehmet Yiğiner'e yakıştıramadığını vurgulayan Mert, "Başkan, aşırı tepki gösterdi. Hoşuma gitmedi yakıştıramadım" dedi. Başkan Mert, transfer yasağıyla ilgili olarak ise, "Yasağı kaldırabilmemiz için 60-70 milyon liraya ihtiyacımız var. Halletmek için mücadele edeceğiz. İnşallah devre arası çözeceğiz" müjdesini verdi.

  1. 2.11.2019
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