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28 Ekim 2019, Pazartesi
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6 güldü

Horoz 6 maç sonra güldü

kötü gidişata Başkentte 'dur' dedi. Denizlispor, geçen hafta ’ya 6 atan G.Birliği’ni ’la geçti. Ege ekibi 6 kazanırken, Gençler’in iki topu direkten döndü.

Yeşil-siyahlılar, G.Birliği'ni yenerek, 6 yeni teknik direktörü 'le galibiyetle tanıştı. Maça hızlı başlayan kırmızı-karalarda 7'de Berat'ın kafa vuruşu direkten döndü. 34'te Bergdich'in pasında Olcay, 'u öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. G.Birliği 57'de yine Berat'la direğe takıldı. 86'da Nadir'in şutunda Stachowiak gole izin vermedi. 90+7'de Sacko'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Murawski gole çevirdi ve bu sezon deplasmanda 8'inci puanını (2 galibiyet, 2 beraberlik) hanesine yazdırdı.

  1. 28.10.2019
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