Denizlispor kötü gidişata Başkentte 'dur' dedi. Denizlispor, geçen hafta Antalya’ya 6 atan G.Birliği’ni 2-0’la geçti. Ege ekibi 6 maç sonra kazanırken, Gençler’in iki topu direkten döndü.
Yeşil-siyahlılar, G.Birliği'ni 2-0 yenerek, 6 maç sonra yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek'le galibiyetle tanıştı. Maça hızlı başlayan kırmızı-karalarda 7'de Berat'ın kafa vuruşu direkten döndü. 34'te Bergdich'in pasında Olcay, Horoz'u öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. G.Birliği 57'de yine Berat'la direğe takıldı. 86'da Nadir'in şutunda Stachowiak gole izin vermedi. 90+7'de Sacko'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Murawski gole çevirdi ve bu sezon deplasmanda 8'inci puanını (2 galibiyet, 2 beraberlik) hanesine yazdırdı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Horoz 6 maç sonra güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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