Horoz 6 maç sonra güldü

Yeşil-siyahlılar, G.Birliği'ni 2-0 yenerek, 6 maç sonra yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek'le galibiyetle tanıştı. Maça hızlı başlayan kırmızı-karalarda 7'de Berat'ın kafa vuruşu direkten döndü. 34'te Bergdich'in pasında Olcay, Horoz'u öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. G.Birliği 57'de yine Berat'la direğe takıldı. 86'da Nadir'in şutunda Stachowiak gole izin vermedi. 90+7'de Sacko'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Murawski gole çevirdi ve bu sezon deplasmanda 8'inci puanını (2 galibiyet, 2 beraberlik) hanesine yazdırdı.